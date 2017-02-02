حكم الديربي حرم سكوتلاندا من التأهل.. وفارقه النوم

كانت مسيرة كيفين بلوم حكم مباراة يوم الجمعة بين الأهلي والاتحاد، مميزة وتنبئ بقدوم حكم شاب إلى مصاف الصفوة في أوروبا، لكن حادثة الثالث من سبتمبر 2011 غيرت تلك المسيرة، من واعدة إلى أخرى مرتبطة وفي أفضل أحوالها عادية.

3 سبتمبر، سكوتلاندا التي غابت لفترة طويلة عن البطولات الكبرى في طريقها إلى التأهل نحو بطولة يورو 2012، والجماهير تستعد للاحتفال بذلك الإنجاز، لكن الرجل الهولندي العملاق منح التشيكي يان ريكزيك ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة، وحرم أصحاب الأرض من أخرى صحيحة بعدها بثوان لينهي أحلام أحفاد ويليام والاس، ويصعد بالقادمين من براغ إلى النهائيات التي كانت في بولندا وأوكرانيا.

قبل تلك المواجهة كان بلوم أفضل حكم في بلاده، وتم ضمه إلى قائمة حكام النخبة الأوروبية، لكن بعدها تغير كل شيء، الأسكوتلانديين انفجروا غاضبين، واتهموه.. وامتد ذلك إلى الاتحاد الأوروبي الذي قال لاعبهم جيمس موريسون عنه بأنه اتحاد يفضل "الغشاشين"، وردة الفعل منطقية، فحلم التواجد في البطولة القارية تأجل إلى موعد آخر غير معلوم.

بلوم، لم يصدق ما حدث بعد وصوله إلى القاعة المخصصة لتناول حكام المباراة وجبتهم، تسمر أمام التلفاز، تابع ما حدث مذهولاً، وعندما عاد إلى بلاده قال لصحيفة "إلخيمين داغبلاد": لم أستطع الأكل ولا النوم، بقيت أفكر، وأفكر، كيف حدث ذلك؟! ربما لو كان هناك مساعد خامس لما اتخذت هذا القرار.. الحقيقة إن حرمان بلد بأكمله من اللعب في البطولة الأوروبية كان مؤلماً جداً، ولم أستطع تجاوزه لمدة تزيد عن عام، ولهذا ذهبت إلى القرية لقضاء بعض الوقت والتعافي من آثار تلك الحادثة.

بعدها تواصل معه بيرلويجي كولينا رئيس دائرة التحكيم في الاتحاد الأوروبي، وأبلغه بأنه لن يكون مشاركاً في الجولة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، وبعدها بأشهر ارتكب أخطاء فادحة في بطولة الدوري الأوروبي في مباراة براغا البرتغالي وبيكشتاش التركي، ليغيب عن بطولة أوروبا 2012، ويخرج من قائمة النخبة الأوروبية.