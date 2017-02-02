ديربي جدة يفتقد 39% من قوته الهجومية

سيفقد ديربي جدة، الذي سيقام بين الاتحاد والأهلي الجمعة على ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" 39% من قوة الفريقين الهجومية، وذلك أثر غياب السوري عمر السومة والمصري محمود عبدالمنعم "كهربا".



وفشل السومة مهاجم الأهلي في المحافظة على سجله حينما حصل على البطاقة الصفراء الثالثة في مواجهة فريقه أمام الشباب، ليلحق بالمصري كهربا المتواجد مع منتخب بلاده في كأس الأمم الافريقية، التي تحتضنها الغابون خارج الديربي.



وسجل المهاجمان 30 هدفاً في دوري جميل السعودي للمحترفين، وهي تمثل نسبة 39% من مجموع أهداف فريقيهما اللذان سجلا 77 هدفاً بواقع 39 هدفاً للأهلي و38 هدفاً للاتحاد.



ويعتلي عمر السومة مهاجم الأهلي صدارة الهدافين برصيد 18 هدفاً، في حين سجل وصيفه محمود كهربا مهاجم الاتحاد 12 هدفاً.



وشارك السومة في 1434 من 1440 دقيقة لعبت حتى الآن، بعد مرور 16 مرحلة، ونجح بتسجيل 13 هدفاً بالقدم اليمنى منها أربع ركلات جزاء، و5 أهداف من ضربات حرة مباشرة، وسجل هدفين بالقدم اليسرى، و3 أهداف بالرأس، وصنع 4 أهداف.



وفي المقابل شارك كهربا في 1038 دقيقة من أصل 1440 دقيقة لعبت حتى الآن، بواقع 12 مباراة، وسجل 7 أهداف بالقدم اليمنى منها ركلة جزاء وحيدة، و5 أهداف بالقدم اليسرى، وصنع هدفين.



ولعب الاتحاد أمام الأهلي مواجهتين هذا الموسم وشهدت مشاركة المهاجمين إذ انتهت المباراة الأولى بينهما والتي كانت في ذهاب الدور الأول لدوري جميل بالتعادل الإيجابي 1-1، ولم ينجحا في التسجيل، في حين تمكنا من التسجيل في مواجهتهما في الدور نصف النهائي لكأس ولي العهد والتي فاز فيها الاتحاد 3-2 إذ سجل هدفي الأهلي عمر السومة، وسجل كهربا الهدف الثاني لفريقه.

