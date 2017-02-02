المرزوقي: ديربي جدة "عادي".. ولا يستحق الحوافز المالية

اعتبر أحمد المرزوقي، رئيس أهلي جدة، موقعة جاره الاتحاد غدا الجمعة على استاد "الجوهرة المشعة" مباراة عادية في مسيرة فريقه الأخضر نحو الدفاع عن لقبه الذي انتزعه الموسم الفائت، مؤكدا في الوقت ذاته، أن تجاوز منافس فريقه وغريمه التقليدي لا يحتاج أي حوافز مالية للاعبين.

وقال المرزوقي في حديثه الخاص لـ"العربية.نت"، قبل ساعات من انطلاق صافرة بداية موقعة "الجوهرة": "تحضيرات فريقنا لمباراة جارنا الاتحاد لم تختلف عن سابقها إطلاقا، فريقنا جاهز تماما، ونأمل أن يظهر بالشكل المعهود عنه والمأمول منه".

وتابع: "دائما ما تحظى مباريات الديربي بطابع خاص ونكهة مختلفة جدا، لكنها في نهاية الأمر مباراة دورية عادية بالنسبة لفريقي، سنسعى من خلالها لتعويض تعادل مواجهة الدور الأول، ومواصلة انتصارات الفريق ومسيرته نحو الدفاع عن لقبه الذي انتزعه بجدارة الموسم الماضي".

وعن الحوافز المالية التي دائما ما تحضر خلال مواجهات قطبي جدة، زاد العائد للكرسي الرئاسي بقوله: "لن يكون هنالك مكافأة فوز مختلفة عن بقية المباريات، اللائحة الداخلية الموزعة للاعبين حال الفوز ستطبق بذاتها عند أي فوز يحققه الفريق، ومواجهة الاتحاد واحدة من تلك المواجهات، لن يكون لها استثناء خاصا أبدا".

واختتم المرزوقي حديثه: "لاعبو الفريق لديهم الرغبة في تعويض نتيجة الدور الأول، كذلك خسارة مواجهة نصف نهائي مسابقة كأس ولي العهد، رغبتهم في التعويض واسعاد جماهيرهم أكبر من أي حوافز مالية جانبية، ويبقى الهدف الأهم وهو انتزاع العلامة الكاملة".