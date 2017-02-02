رئيس العين: تعاقدنا مع زوران بعد استقالته

أكد غانم الهاجري، رئيس نادي العين، تعاقد ناديه الإماراتي مع المدرب زوران ماميتش، عقب تقديم الأخير استقالته من تدريب النصر السعودي، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن هنالك سوء فهم بين الناديين الشقيقين حيال المدرب الكرواتي.

وقال الهاجري في حديثه لـ"في المرمى": "علاقتنا مع نادي النصر وقياداته جيدة، هنالك سوء فهم بكل تأكيد، ما يربطنا مع النصر والمملكة السعودية أكبر مما تصنعه الرياضة، العين لم يتجاوز المبادئ، وهنالك مساحة لتقريب وجهات النظر بين الناديين".

وتابع: "تواصلنا مع المدرب زوران كان مساء الجمعة، عقب ارسال وكيل أعماله رسالة صوتية يبلغنا فيها استقالته من تدريب نادي النصر".