رحلة المدربين من السعودية إلى الإمارات.. زلاتكو الأفضل

الكرواتي زوران ماميتش، وفي منتصف الموسم، قرر أن يخلع الثوب السعودي، وأن يلبس الكندورة الإماراتية.

ماميتش قد يكون السباق بموضوع الثوب والكندورة، ولكنه ليس السباق بما تبقى من القصة.

عام 2010، كان مدرب الأهلي البرازيلي سيرجيو ريكاردو فارياس بمنتصف الموسم، قرر الاعتذار عن تدريب الفريق، من أجل عيون الوصل الإماراتي، شد وجذب بين الناديين السعودي والإماراتي بعدها، الأهلاويون أصبح اسم المدرب الخائن بالنسبة لهم، والمدرب هاجم الأهلي، وإدارة الوصل نفت ودافعت، لم يبق كثيرا مع الوصل، تمت إقالته بعد 5 أشهر بسبب نتائجه السيئة.

وقبل زوران وقبل فارياس، نادي الاتفاق عاش ما يعيشه النصر حالياً، وما عاشه الأهلي 2010، باتريسيو كان مدربهم عام 2006 وبعد مباراة للفريق في الكويت مع السالمية لدوري أبطال الخليج، هرب الرجل، وحط رحاله في الإمارات، تاركا فارس الدهناء بلا مدرب، موقعاً مع نادي دبي، لم يستمر هناك أكثر من شهرين، وعاد للسعودية لتدريب الفئات السنية في نادي النصر.

بشكل عام كثيرون هم مدربون انتقلوا من التدريب في الدوري السعودي إلى التدريب في الدوري الإماراتي، ولكن بدون خيانة أو هروب، أو طريقة قد يعتبرها البعض غير لائقة.

الموسم الفائت وبعد أن أقال الهلال دونيس، اليوناني ذهب لتدريب نادي الشارقة، وهنا تمت إقالته بعد 11 مباراة فقط، خسر 6 منها وتعادل واحدة وفاز 4 فقط.

أيضاً مع بداية الموسم الحالي، وبعد إقالة غوميز من تدريب حامل اللقب، البرتغالي وقع مع بني ياس وتمت إقالته بعد اقل من 3 اشهر لنتائجه السيئة.

الروماني يوردانسكو، بعد أن درب اتحاد جدة عاد للعين، الذي كان قد حقق معه الكأس المحلي عام 2011 من قبل عودته عام 2006، فشل في مهمته وقدم اسوأ بداية للفريق منذ سنوات طويلة.

والتر زينغا من النصر السعودي إلى النصر الإماراتي عام 2011، حقق نتائج جيدة نسبياً، ولكن من دون ألقاب، حتى بعد انتقاله إلى الجزيرة، ومن ثم الشعب.

قد يكون زلاتكو الوحيد الذي انتقل مباشرة من التدريب في السعودية إلى الإمارات، واستطاع تحقيق الإنجازات مع فريقه الجديد.

