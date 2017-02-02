قبل القمة "18".. قطبا جدة يبحثان عن كسر التعادل

يسعى قطبا جدة الاتحاد والأهلي، إلى كسر حاجز التعادل بينهما في مواجهتهما منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي موسم 2008-2009 حينما يلتقيان على استاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في قمة مواجهات المرحلة 17 من المسابقة.

والتقى الفريقان في 17 لقاء وتقاسم الفريقان عدد الانتصارات بواقع 6 انتصارات لكل منهما، في حين حسم التعادل 5 مباريات كان منها مباراة وحيدة انتهت بالتعادل السلبي.

ونجح الاتحاد بتحقيق الفوز في أول لقاء جمعهما في دوري المحترفين السعودي موسم 2008-2009 على استاد الأمير عبدالله الفيصل، بنتيجة 2-1 سجلها مهاجمه المغربي هشام بوشروان، والمصري عماد متعب، في حين سجل هدف الأهلي الوحيد لاعبه معتز الموسى، وفي لقاء الإياب رد الأهلي الدين بذات النتيجة والتي احتضنها ذات الملعب، وسجل أهدافه مالك معاذ وحسن الراهب وسجل هدف الاتحاد الوحيد سلطان النمري.

وفي موسم 2009-2010 فاز الاتحاد بنتيجة 2-1 على استاد الأمير عبدالله الفيصل، وسجل أهدافه التونسي أمين الشرميطي وعلي الزبيدي، وسجل هدف الأهلي الوحيد لاعبه الأرجنتيني خافيير توليدو، وكرر الاتحاد فوزه إياباً بهدف نظيف سجله مناف أبوشقير.

وفي موسم 2010-2011 فاز الاتحاد ذهاباً 3-1 سجلها الجزائري عبدالملك زياييه، والبرتغالي نونو اسيس، ومواطنه باولو جورج، وسجل هدف الأهلي الوحيد معتز الموسى، واياباً فاز الاتحاد بهدفين نظيفين سجلها الجزائري زياييه والبرتغالي باولو جورج.

وفي موسم 2011-2012 فاز الأهلي ذهاباً 3-1 سجلها العماني عماد الحوسني والبرازيلي فيكتور سيموس "هدفين"، وسجل هدف الاتحاد الوحيد محمد نور، ونجح الاتحاد بتحقيق الفوز إياباً بهدف نظيف سجله مهاجمه السابق نايف هزازي.

وفي موسم 2012-2013 فاز الأهلي ذهاباً 3-1 سجلها محسن العيسى ومعتز الموسى ومصطفى بصاص، وسجل هدف الاتحاد الوحيد سلمان الصبياني، وتعادلا إياباً 1-1 سجل للاتحاد المجري جورجي ساندرو وللأهلي البرازيلي سيموس.

وفي موسم 2013-2014 تعادلا سلبياً ذهاباً وفاز الأهلي إياباً 2-1 سجلها مصطفى بصاص والبرازيلي مارسيو ماورسو وسجل للاتحاد محمد العمري.

وفي موسم 2014-2015 تعادلا ذهاباً 1-1 سجلها عمر السومة للأهلي وعبدالرحمن الغامدي للاتحاد، وانتهى لقاء الذهاب بذات النتيجة وسجل للاتحاد فهد المولد وللأهلي سلمان المؤشر.

وفي الموسم الماضي فاز الأهلي ذهاباً 3-صفر سجلها اسلام سراج وعمر السومة وعلي الزبيدي، وكرر الأهلي فوزه إياباً 4-2 بأقدام لاعبيه اليوناني فيتفاتزيديس وعمر السومة "هدفين" وحسين المقهوي، وسجل هدفي الاتحاد الروماني لوسيان سان مارتن والفنزويلي غيلمان ريفاس.

وفي هذا الموسم التقى الفريقان ذهاباً وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1 سجل للأهلي مدافع الاتحاد بدر النخلي بالخطأ في مرماه، وسجل هدف الاتحاد فهد المولد.

ويتفوق الأهلي تهديفياً إذ سجل لاعبوه 24 هدفاً في حين تلقت شباكه 21 هدفاً، وشهدت لقاءاتهما 65 بطاقة صفراء كان نصيب الأهلي منها 34 بطاقة صفراء، في حين كان نصيب الاتحاد 31 بطاقة صفراء، وأشهرت البطاقة الحمراء 4 مرات كانت من نصيب لاعبي الاتحاد.