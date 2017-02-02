مركز التحكيم الرياضي يعتمد مشاركة إلتون أمام الهلال

اعتمد مركز التحكيم الرياضي السعودي مشاركة البرازيلي إلتون جوزيه لاعب القادسية أمام الهلال مساء الخميس، بعدما سمحت لنادي القادسية بتسجيله بشكل مؤقت حتى موعد إصدار الحكم النهائي.



وكانت لجنة الاحتراف السعودية قد منعت تسجيل إلتون لمصلحة نادي القادسية بسبب مشكلته مع ناديه السابق الفتح، وذلك بحسب قرارها السابق في نوفمبر من العام الماضي، المقتضي عدم مشاركة إلتون في الدوري السعودي إلا بموافقة نادي الفتح.

وتوجهت إدارة القادسية إلى مركز التحكيم الرياضي فور صدور قرار لجنة الاحتراف برفض تسجيله قبل نحو أسبوعين للاستئناف ضد القرار، ووافق المركز على تسجيله مؤقتاً بناء على مرافعة محامي نادي القادسية، لعدم إحداث ضرر بحق اللاعب والنادي، حتى موعد إصدار الحكم النهائي.

وكان إلتون لاعباً في صفوف الفتح الموسم الماضي، إلا أنه ترك الفريق في الصيف ورفض الانضمام إلى المعسكر الإعدادي، وترفع ضده قضية في الاتحاد الدولي لكرة القدم، لكن اللاعب البرازيلي انضم إلى صفوف مسيمير القطري قبل الانتقال إلى القادسية في فترة الانتقالات الشتوية التي انتهت مطلع الشهر الجاري.