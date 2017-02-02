هل تعمد الزقعان الغياب عن مواجهة الاتفاق؟

تحصل علي الزقعان لاعب الفتح على بطاقة صفراء أمام الرائد، مما يعني غيابه عن مواجهة فريق الاتفاق دورياً، وفسر البعض ذلك بأنه لا يريد اللعب أمام فريقه الذي سيعود إليه بعد نهاية إعارته، أو وجود اتفاق بين الإدارتين ينص على ذلك.

ورفع حسين أبو شاهين حكم مباراة الفتح والرائد البطاقة الصفراء في وجه علي الزقعان الذي كان على مقاعد البدلاء، قبل 10 دقائق من نهاية المباراة التي انتهت بفوز الأول 3-1.

ونفى خالد السعود، مدير الاحتراف في نادي الفتح لـ"العربية.نت" تعمد الزقعان الغياب عن مباراة الاتفاق، وقال: علي حصل على البطاقة بعد اشتباك مع لاعب الرائد، وبالتالي كان الحصول على البطاقة طبيعياً. وأتبع: لن وننكر إذا ما كان هناك اتفاق بيننا وبين نادي الاتفاق حول عدم لعب الزقعان في مباراتنا الدورية المقبلة، لكن ذلك لم يحدث، أما ما قيل عن تعمد الزقعان الغياب فهذا دخول في النوايا، ولا أعتقد أن من يقول مثل هذه الأحاديث يستحق الرد عليه.

وفي المقابل، رفض حاتم المسحل نائب رئيس الاتفاق التعليق على اتهام الزقعان بالغياب عن مواجهة الفريقين، واكتفى بالقول: هذا كلام سخيف ولا يستحق الرد عليه.

ويلعب الاتفاق والفتح على أرض الأول يوم السبت 11 فبراير الجاري.