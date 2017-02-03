أرقام الأهلي والاتحاد قبل موقعة "الديربي"

أشرك السويسري كريستيان غروس، مدرب الأهلي، 25 لاعبا في الدوري السعودي، تيسير الجاسم وفيتفيا وعمر السومة، كانوا أكثر اللاعبين مشاركة بواقع 12 مباراة

وفي الاتحاد زج سييرا ايضا بـ 25 لاعبا، فهد المولد كان الأكثر ظهورا بـ16 مباراة، أحرز فيها 11 هدفا وصنع 3.

عدد أهداف الأهلي من تسديدة داخل الصندوق، بلغ 19 هدفا مقابل 2 خارجها، وخمسة أهداف جاءت من ضربة حرة مباشرة.

أما عن الأصفر الجداوي، فبلغت عدد اهدافه من تسديدة داخل منطقة الجزاء 24، ومن خارج منطقة الجزاء وصل لـ4، و 3 أهداف سجلت من ضربة حرة مباشرة.

الاحصائيات تظهر أن المدرب كريستيان غروس، قام باجراء 34 تغييرا، 17 منهم تم اجراؤهم بين (الدقيقة الواحدة والستين، والخامسة والسبعين)، وهذا يظهر تمتع المدرب السويسري بشخصية قوية غير انفعالية وانضباطية وغير مغامرة في الوقت نفسه.

وهي ذات الصفات الموجوده لدى نظيره التشيلي التي ظهرت اغلبية تبديلاته في الشوط الثاني، وتحديدا مابين الدقيقة (الخامسة والسبعين، والتسعين)، وبواقع 21 تغييرا من اصل 44.

في صفوف الأهلي، تسبب لاعبين 2 فقط في 12 مباراة بضربة جزاء للفريق المنافس، وكانتا أمام الوحدة والتعاون، وفي صفوف العميد سجل بدر النخلي في مرمى فريقه ولصالح الأهلي بلقاء الذهاب، وتسبب لاعبين اتحاديين بضربتي جزاء في 16 مباراة لعبها الفريق بالدوري السعودي.