أنجوس: التعادل مع الهلال أسعدني

أعرب هيليو أنجوس، مدرب القادسية، عن سعادته بالتعادل 1 - 1 مع الهلال، في المرحلة السابعة عشرة من مسابقة دوري جميل للمحترفين.

وأشار أنجوس في تصريحات عقبت اللقاء، إلى أن التعادل أمام فريق كبير مثل الهلال يعتبر نتيجة إيجابية للغاية، مؤكدًا صعوبة المباراة بسبب رغبة الهلال في تحقيق الفوز.

وتابع: "كنا نحتاج إلى نقل الكرات بشكل أسرع لنشكل خطورة أكبر على الهلال، إلا أن مستوى الأخير لم يسمح لنا بذلك".

وأضاف: "كانت لدينا قدرة على الحفاظ على تقدمنا ولكن الهلال باغتنا بالهدف".

وانهى أنجوس حديثه قائلا: "التعادل مع الهلال بكل تأكيد يسعدني لأنه أفضل فريق في الدوري السعودي".