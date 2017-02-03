المطلق يترأس اللجنة الفنية الجديدة للنصر

أعلنت إداراة نادي النصر، عن تشكيل لجنة فنية لكرة القدم بالنادي العاصمي برئاسة صالح المطلق، إلى جانب عمله كمدربا للأصفر الأولمبي.

وكتب أصفر العاصمة عبر بيان الجمعة: "أصدر رئيس النادي الأمير فيصل بن تركي، قرار يقضي بتشكيل لجنة فنية لكرة القدم بالنادي برئاسة الكابتن صالح المطلق إلى جانب عمله مدربا للفريق الأولمبي".

وزاد البيان: "وقد تم تكليف كل من عضو هيئة أعضاء الشرف الاستاذ منصور الثواب، وأمين عام النادي سلمان القريني بالإضافة إلى الكابتن صالح لتقديم مشروع متكامل عن اللجنة، يتضمن هيكلتها واختصاصاتها وآلية عملها تمهيد لعرضه على مجلس إدارته لإعتماده".