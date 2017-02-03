الأهلي يكتسح الاتحاد ويقترب من الصدارة

حسم الأهلي ديربي جدة، بعد فوزه على غريمه التقليدي الاتحاد 4-1 على استاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في قمة مواجهات المرحلة 17 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

واستغل الأهلي تعثر المتصدر الهلال الذي تعادل أمام القادسية أمس الخميس، بعدما قلص الفارق معه إلى نقطة، إذ رفع رصيده إلى 40 نقطة، في حين بقي الاتحاد على رصيده السابق 35 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً.

وتقدم الاتحاد أولاً عن طريق مدافعه عدنان فلاتة "2" ونجح الأهلي بقلب تأخره بالثلاثة سجلها اليوناني فيتفاتزيديس "41"، ومهند عسيري "48"، وعبدالفتاح عسيري "62".

وبدأ الاتحاد المباراة بهجوم مكثف على مرمى غريمه التقليدي نتج عنه هدف مبكر بعد مرور دقيقتين حينما ارتقى مدافعه عدنان فلاتة لعرضية زميله التشيلي كارلوس فيلانويفا وحول الكرة برأسه في شباك الحارس ياسر المسيليم.

وواصل الاتحاد هجومه وسنحت له فرصة خطيرة بعد مرور خمس دقائق على الهدف الأول، حينما سدد مهاجمه ربيع سفياني كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء لتجد الحارس ياسر المسيليم الذي أبعدها بصعوبة.

ورد الأهلي سريعاً وكان قريباً من تسجيل هدف التعادل عن طريق لاعبه اليوناني فيتفاتزيديس الذي سدد كرةً داخل منطقة الجزاء ذهبت فوق العارضة الاتحادية.

وكاد مدافع الاتحاد عدنان فلاتة أن يسجل الهدف الثاني حينما ارتقى لركنية زميله فهد المولد وحول الكرة برأسه وجدت الحارس ياسر المسيليم الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 34 سنحت فرصة خطيرة للاتحاد وتحديداً لصانع ألعابه التشيلي فيلانويفا الذي سدد كرةً ذكية من خارج منطقة الجزاء إلا أن الحارس ياسر المسيليم الذي تصدى لها بصعوبة.

وبعدها بدقيقة أهدر الكويتي فهد الأنصاري لاعب الاتحاد هدفاً محققاً، بعد تلقيه تمريرة رأسية أمام المرمى من زميله المدافع عدنان فلاتة ليسدد الكرة قوية إلا أنها أصابت العارضة.

وعند الدقيقة 41 تمكن اليوناني فيتفاتزيديس لاعب الأهلي من تسجيل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله عبدالفتاح عسيري ليواجه المرمى ويضع الكرة من بين أقدام الحارس علي العامري.

ومع مطلع الشوط الثاني تمكن الأهلي من تسجيل الهدف الثاني بعد مرور ثلاث دقائق فقط عن طريق مهاجمه مهند عسيري الذي تابع تسديدة زميله اليوناني فيتفاتزيديس العائدة من حارس الاتحاد علي العامري ليضع الكرة في الشباك.

وكان الأهلي قريباً من تسجيل الهدف الثالث بعد تلقي لاعبه سلمان مؤشر تمريرة من زميله عبدالفتاح عسيري لينطلق نحو مرمى الاتحاد ويواجه الحارس علي العامري ويسدد الكرة إلا أن الأخير تصدى لها.

وواصل الأهلي هجومه وأهدر مهاجمه مهند عسيري هدفاً محققاً عند الدقيقة 55 بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله سلمان مؤشر إلا أنه سدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

ورد الاتحاد سريعاً على هجمة الأهلي وكان قريباً من تسجيل هدف التعادل حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر للحارس ياسر المسيليم.

وعند الدقيقة 60 ارتكب حارس الاتحاد علي العامري خطأً فادحاً، حينما تأخر في إبعاد كرة داخل منطقة الجزاء ليخطفها المهاجم مهند عسيري ويسددها نحو المرمى لتصيب العارضة وتعود لعبدالفتاح عسيري الذي سددها خارج الشباك.

وعند الدقيقة 62 نجح لاعب الأهلي عبدالفتاح عسيري بتسجيل الهدف الثالث لفريقه بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله سلمان مؤشر ليستلم الكرة ويراوغ المدافع أحمد عسيري بمهارة ويضع الكرة في الشباك.

وعند الدقيقة 87 اختتم المدافع سعيد المولد أهداف الأهلي، بتسجيله الهدف الرابع بعد تلقيه تمريرة من خلف المدافعين من زميله مصطفى بصاص ليواجه المرمى ويسدد الكرة لتجد الحارس علي العامري الذي تصدى لها لتعود إلى اللاعب نفسه الذي أكملها بالشباك.