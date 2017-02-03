النصر يسعى لاستعادة توازنه على حساب الخليج

يسعى النصر إلى استعادة توازنه حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الخليج، على ستاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر، في حين يبحث فريقا الوحدة وضيفه الخليج عن ثلاث نقاط حينما يتلقيان في ختام المرحلة 17 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وعلى ستاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر، يسعى النصر إلى استعادة نغمة الانتصارات حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الخليج.

وتلقى النصر خسارةً مفاجئة في المرحلة السابقة أمام مضيفه القادسية 3-2 في مباراة حملت الكثير من المفاجآت لأصفر العاصمة بعدما غادر حارسه حسين شيعان مصاباً عند الدقيقة 60 ليضطر المهاجم محمد السهلاوي لإكمال المباراة كحارس نظراً لاستنفاذ التغييرات.

وقرر الكرواتي زوران ماميتش انهاء مهمته مع النصر عقب لقاء القادسية حينما قدم استقالته لينتقل الى تدريب العين الإماراتي، بديلاً لمواطنه زلاتكو.

وتعاقدت ادارة النصر سريعاً مع الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب دجله المصري السابق ليتولى المهمة خلفاً للكرواتي زوران ماميتش اعتباراً من مباراة الوحدة يوم الجمعة المقبل.

ويأمل النصر لاستغلال تعثر المتصدر الهلال تعادله أمام القادسية أول أمس الخميس، إذ أن فوزه سيقلص الفارق الى 6 نقاط بعد أن تجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز الثالث.

وفي المقابل يسعى الخليج إلى العودة مجدداً لسكة الانتصارات التي توقفت في المراحل الأربع بعد تلقيه خسارتين أمام الرائد والخليج وتعادله أمام الفيصلي واتحاد جدة.

ويعيش الخليج أوضاعاً فنية حرجة لاسيما بعد فوز الفتح متذيل الترتيب أول أمس على التعاون إذ يحتل المركز قبل الأخير بفارق الأهداف عن الوحدة متذيل الترتيب.

وعلى ستاد الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة يبحث فريقا الوحدة وضيفه الخليج عن ثلاث نقاط تبعدهما عن مناطق الخطر.

ويحتل الوحدة المركز الأخير برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن الخليج صاحب المركز الأخير بعد تلقيه الخسارة أمام الاتحاد في المرحلة السابقة.

وفي المقابل لا يختلف وضع الفيصلي كثيراً عن فريقه إذ أنه يحتل المركز 11 برصيد 14 نقطة.

