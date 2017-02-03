قادري: مواجهة النصر للتعويض ومصالحة الجماهير

أكد التونسي جلال قادري، مدرب الخليج، صعوبة مواجهة نظيره النصر، واصفا إياها في الوقت ذاته، بموقعة الجريحين، حيث سيسعى كل منهما إلى تعويض خسارة الجولة الماضية ومصالحة جماهيره.

وقال قائد الدفة الفنية للنادي الشرقي، في المؤتمر الخاص بالمواجهة: "تعرضنا إلى خسارة قاسية في الجولة الماضية، من أحد المنافسين على البقاء، حيث تعرضنا لظلم بشهادة خبراء التحكيم بعدم احتساب ركلتي جزاء، وسنسعى للتعويض في مواجهة النصر".

وأضاف: "حاولنا خلال هذا الأسبوع معالجة الأمور النفسية وطرح الثقة بلاعبي الفريق والتحضير بتركيز عال، كونهم قادرين على تجاوز المنعطف الصعب، بتظافر جهود الجميع لاعبين وأجهزة فنية وإدارية والجماهير".