غروس: مواجهة القادسية أصعب من الديربي

أبدى كريستيان غروس، مدرب أهلي جدة، سعادته البالغة بالفوز الكبير الذي حققه فريقه أمام جاره الاتحاد برباعية، مؤكدا في الوقت ذاته، صعوبة المواجهة المقبلة أمام القادسية.

وقال غروس في حديثه عقب موقعة "الجوهرة": "سعيد جدا بالنقاط الثلاث، عدنا للمباراة بشكل مميز، رغم تسجيل الاتحاد هدف مبكر في مرمانا".

وتابع: "كان مهما جدا بالنسبة لنا التسجيل في بداية الشوط الثاني، سعيد جدا بالمستوى المميز الذي ظهر عليه الفريق، كذلك الذي قدمه المهاجم مهند عسيري".

وزاد غروس بقوله: "جميع المباريات القادمة حاسمة في مشوار الفريق، ومباراة القادسية المقبلة صعبة جدا ولن تكون أسهل من هذه المباراة".