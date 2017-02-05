باعشن يناقش سييرا عن أسباب خسارة الديربي

اجتمع حاتم باعشن رئيس اتحاد جدة ونائبه عمر مسعود بالمدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا لمناقشة أسباب الخسارة الكبيرة أمام أهلي جدة ضمن الجولة 17.

وناقش رئيس الاتحاد، مدربه، حول استراتيجية العمل والإعداد للمرحلة المقبلة التي سيخوض خلالها اتحاد جدة مباراة نهائي كأس ولي العهد أمام النصر، مع بقاء 9 جولات من الدوري حيث يتخلف الفريق بفارق 6 نقاط عن الهلال متصدر ترتيب دوري جميل برصيد 41 نقطة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد خصم 3 نقاط من رصيد الاتحاد بسبب قضية الأرجنتيني مانسو، وبعدها خاض الاتحاد 3 مباريات في الدوري تعادل في الأولى أمام الخليج وفاز على الوحدة في المباراة الثانية قبل أن يسقط أمام أهلي جدة برباعية مقابل هدف، كما خرج من كأس الملك على يد الطائي في دور 32.