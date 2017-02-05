"عرض أميركي" يدفع ويب إلى الاستقالة من دائرة التحكيم

تقدم الإنجليزي هاورد ويب مدير دائرة التحكيم في اتحاد القدم السعودي باستقالته من منصبه بعد ما يقارب 18 شهراً من استلامه المنصب صيف 2015.



وبحسب مصادر مطلعة فإن ويب، حكم نهائي كأس العالم 2010، تلقى عرضاً للعمل في الولايات المتحدة الأميركية، وهو ما دفعه إلى الاستقالة من منصبه.



وقدم عادل عزت رئيس اتحاد القدم شكره لويب على ماقدمه من جهود طيلة فترة عمله بالاتحاد كمدير لدائرة التحكيم، مؤكداً بأن الإعلان عن خليفة ويب سيكون بعد نهاية الهيكلة الجديدة التي يعدها اتحاد القدم حالياً.





