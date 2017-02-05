هتان باهبري يشكو الشباب ويطلب فسخ عقده

يستعد هتان باهبري لاعب الشباب إلى تقديم شكوى ثالثة ضد ناديه مطالباً فيها فسخ تعاقده إثر عدم التزام إدارة الأخير بتسديد مستحقاته المالية التي تقارب مليون ريال، أكثر من نصفها تمثل مرتبات متأخرة.

وأفادت مصادر "العربية.نت" بأن باهبري ينوي فسخ تعاقده مع الشباب نظير عدم حصوله على المستحقات المالية من مقدم عقد ورواتب، رغم أنه تقدم بشكويين ضد النادي في الاتحاد السعودي لكرة القدم مطالباً الحصول على مستحقاته المتأخرة.

وتقدم لاعب اتحاد جدة السابق بالشكوى الأولى مطالباً بالحصول على مبلغ 400 ألف ريال مرفقاً معها اعتراضا بنكيا نظير عدم توفر رصيد كاف في حساب نادي الشباب، وعاد باهبري إلى تقديم شكوى أخرى بخصوص مقدم العقد ورواتب 5 أشهر متأخرة.

وانضم باهبري إلى الشباب مطلع الموسم الجاري بعد نهاية الجولة الثانية من بطولة الدوري وتحديداً عقب نهاية عقده مع اتحاد جدة، علماً بأنه وقع عقد انتقاله إلى الشباب فور دخوله الفترة الحرة مقابل 3.6 مليون ريال نظير ارتباطه بالفريق حتى 2019.

ولعب باهبري، الذي مثل الخليج على سبيل الإعارة، 10 مباريات دورية مع الشباب، ولم يسجل أي هدف بينما صنع هدفاً واحداً في مباراة التعاون "الدور الأول" والتي انتهت بالتعادل 2-2.