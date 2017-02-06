فتحي الجبال: الدوري السعودي أولويتنا هذا الموسم

قال التونسي فتحي الجبال مدرب الفتح إن فريقه يعطي الأولوية هذا الموسم لدوري المحترفين السعودي لكرة القدم، لكنه سيسعى للظهور بشكل جيد في دوري أبطال آسيا عندما يستضيف ناساف الأوزبكي في الدوري التمهيدي يوم الثلاثاء.

ويقبع الفتح بطل الدوري السعودي موسم 2012-2013 في المركز 12 وفاز ثلاث مرات فقط في 17 مباراة.

ويقام الدور التمهيدي بدوري الأبطال من مباراة واحدة وينشد الفتح الفوز بملعبه للتأهل لمجموعة تضم أيضا استقلال خوزستان الإيراني والجزيرة الإماراتي ولخويا القطري.

وقال المدرب التونسي فتحي الجبال في مؤتمر صحافي يوم الاثنين: الهدف الأكبر لنا هو التركيز في الدوري المحلي لأننا في مركز متأخر ولا يرضي جماهيرنا، لكن سنبذل قصارى جهدنا لتسجيل حضور قوي في دوري الأبطال. جمهورنا يستحق الظهور في هذا المحفل لوقفته الصادقة مع الفريق.

وأضاف: هذه مشاركتنا الثانية بعد المشاركة كبطل للسعودية لكن الظروف اختلفت ولدينا الثقة الكاملة في جلب الفرحة للجماهير.