الدبل يطالب الاتفاقيين بتعويض نقاط الباطن

وعد لاعبو الاتفاق رئيس النادي خالد الدبل بتقديم مستوى ونتيجة مغايرين تماماً عما خرج به في مباراة الفريق الماضية أمام الباطن التي خسروها بهدفين دون مقابل.

وشدد الدبل في كلمته للاعبين على أنه يثق في قدراتهم وانسجامهم مع الجهاز الفني بقيادة الأسباني خوان غاريدو، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن هذا الانسجام لن تكون له قيمة ما لم تسبقه الروح القتالية الدافعة للفوز.

واسترجع الدبل مع اللاعبين شريط الأحداث الذي مر به الفريق في الموسم الماضي بدوري الدرجة الأولى، مشيراً إلى أن الصعود تحقق بالعزيمة وتظافر الجهود وشعور اللاعبين بقيمة شعار النادي رغم صعوبة المرحلة التي مرّ بها.

وجدد الدبل ثقته في اللاعبين بأن يمسحوا الصورة السيئة التي كانوا عليها في مواجهة الباطن في مواجهة الفتح المقبلة، مؤكداً بأنهم يملكون كل عوامل التفوق في المباراة.