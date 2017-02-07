كارتيرون يتبع طريقة زوران في النصر

اتبع الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب النصر طريقة سلفه زوران ماميتش بتسليم اللاعبين جوائز أفضلية المباريات، وقدم الجائزة للكرواتي مارين توماسوف أفضل لاعب في مباراة النصر والخليج الماضية التي خرج منها الأول منتصراً بثلاثية لا رد لها.

ونشر حساب النصر صورة المدرب الفرنسي وهو يسلم توماسوف الجائزة التي حصل عليها بتصويت الجماهير والمقدمة من تطبيق النصر، وهو التقليد الذي بدأه زوران عقب كل مباراة يخرج منها الأصفر منتصراً.

وينتظر الفرنسي كارتيرون نهاية الأسبوع الجاري للظهور للمرة الأولى كمدرب للنصر الذي تعاقد معه حتى نهاية الموسم، وأفضلية التمديد لموسم آخر، عقب استقالة زوران من منصبه ورحيله إلى العين الإماراتي.