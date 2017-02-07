وليد عبدالله يوقع مخالصة مالية مع الشباب

وقع الحارس الدولي وليد عبدالله حارس مرمى الشباب والذي سينتقل إلى صفوف النصر الصيف المقبل مخالصة مالية مع ناديه الحالي تتيح له الانتقال إلى صفوف ناديه الجديد خلال الموسم الحالي كلاعب هاو.

واتفق وليد وإدارة الشباب على إنهاء على إنهاء ما تبقى من عقده الممتد حتى سابع أشهر العام الجاري.

وكان وليد عبدالله قد وقع عقداً مع النصر منتصف الأسبوع الماضي، ينتقل بموجبه إلى صفوف أصفر الرياض في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعقد يمتد حتى 2020.

وخسر الشباب حارسيه وليد عبدالله ومحمد العويس بعد توقيع الأول للنصر، وانتقال الثاني إلى أهلي جدة.

