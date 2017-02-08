سباق الصدارة يستمر بين الهلال وأهلي جدة

يسعى الهلال إلى مواصلة صدارته حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الفيصلي على ستاد الملك سلمان بالمجمعة، في حين يبحث وصيفه أهلي جدة عن تضييق الخناق عليه حينما يواجه مضيفه القادسية على ستاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر، في افتتاح المرحلة 18 من دوري جميل السعودي.

وعلى ستاد الملك سلمان بالمجمعة يسعى الهلال الى تحقيق ثلاث نقاط تبقيه في الصدارة حينما يحل ضيفاً على الفيصلي.

وفشل الهلال في إبقاء فارق الثلاث نقاط بينه وبين وصيفه أهلي جدة بعد تعادله المفاجئ أمام ضيفه القادسية 1-1 في المرحلة السابقة ليتقلص الفارق إلى نقطة وحيدة.

وتنفس الأرجنتيني رامون دياز الصعداء بعد عودة قائد الفريق سلمان الفرج لإنتهاء إيقافه بقرار من لجنة الانضباط، في حين تأكدت عدم مشاركة اللاعب نواف العابد لعدم شفاءه من الاصابة.

ويأمل الهلال في أن يكرر نتيجة الدور الأول حينما تفوق على الفيصلي 4-صفر على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض.

وفي المقابل يبحث الفيصلي عن مواصلة انتصاراته بعد فوزه الصعب على مضيفه الوحدة 1-صفر في المرحلة السابقة ليتقدم إلى المركز العاشر برصيد 17 نقطة.







القادسية وأهلي جدة





وعلى ستاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر ستكون مهمة القادسية صعبة حينما يستضيف أهلي جدة وصيف الترتيب بفارق نقطة عن الهلال المتصدر

ويأمل البرازيلي آنجوس مدرب القادسية أن يقدم لاعبوه ذات المستوى المميز الذي قدموه في المرحلتين السابقتين أمام قطبي الرياض، حينما نجحوا بنحقيق فوز صعب على النصر 3-2، واقتنصوا نقطة ثمينة من أمام مضيفهم الهلال بالتعادل 1-1 في المرحلة السابقة.

وارتفع رصيد القادسية الى 17 نقطة متقدماً الى المركز 11 وبفارق الموجهات المباشرة أمام الفيصلي العاشر، ونفطتين عن فريقي الرائد والباطن صاحبي المركز التاسع والثامن.

وفي المقابل يسعى أهلي جدة إلى مواصلة انتصاراته ومواصلة تضييق الخناق على الهلال المتصدر بعدما نجح بتقليص الفارق معه إلى نقطة.

ويدخل الأهلي المباراة وهو منتش بفوزه الكبير على غريمه التقليدي الاتحاد بنتيجة 4-1 ليرفع رصيده إلى 40 نقطة بفارق نقطة عن الهلال المتصدر.

