عوض خميس يصر على شيك الـ6 ملايين

توقفت مفاوضات عوض خميس والنصر على تمديد تعاقده من دون الوصول إلى اتفاق بعدما اشترط اللاعب الحصول على 6 ملايين ريال عبر شيك مصدق قبل التوقيع، بخلاف 2.4 مليون ريال التي سيحصل عليها كراتب سنوي.

وكشفت مصادر "العربية.نت" تمسك النصر بتقديم العرض الأعلى لمتوسط ميدانه، على أن يتم تعويض خميس عن فارق المبلغ الذي يطلبه لاحقاً، وهو الأمر الذي يرفضه عوض مطالباً بأن يحصل على الشيك قبل أن يمضي على العقد الجديد.

وزادت المصادر: "شعر عوض خميس بنوع من العتب تجاه إدارة النصر، كونها وقعت عقوداً احترافية مع الثنائي الشاب سامي النجعي وعبدالرحمن الدوسري وضمت الحارس وليد عبدالله، في ذات الفترة التي دخل فيها اللاعب الفترة الحرة من دون أن تهتم بتمديد تعاقده، خاصة أنه أمضى أكثر من أسبوعين كلاعب حر".

وسبق لإدارة النصر تقديم عرض لتجديد تعاقد لاعب نجران السابق مقابل الحد الأعلى (2.4 مليون ريال) قبل شهر، لكنه قابله بالصمت عليه في إشارة إلى عدم رضاه عن الرقم المعروض.

ووصولاً إلى مباراة الخليج الدورية الأخيرة التي لعب فيها كظهير أيسر، خاض عوض خميس 10 مباريات بقميص النصر خلال دوري الموسم الحالي، صنع فيها هدفاً واحداً كانت في المباراة الأخيرة لمصلحة زميله محمد السهلاوي.