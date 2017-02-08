لاعبو النصر يحتفون بوليد عبدالله

احتفى لاعبو النصر بزميلهم الجديد وليد عبدالله الذي وقع في صفوف النصر كلاعب هاو وانضم إلى التدريبات يوم الاربعاء بعد مخالصته المالية مع نادي الشباب.



ونشر حساب النصر في "تويتر" صوراً للاعبي النصر وهو يحتفلون بوليد داخل غرفة الملابس قبل بداية المران الأصفر مساء الاربعاء، استعداداً لمواجهة الوحدة دورياً نهاية الأسبوع الجاري.



ووقع وليد عبدالله لمصلحة النصر نهاية الأسبوع الماضي بعقد يمتد 3 مواسم، تبدأ من الفترة الصيفية، قبل أن يتوصل إلى اتفاق مع نادي الشباب على اسقاطه من الكشوفات لينتقل إلى النصر هاوياً.