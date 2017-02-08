20 مباراة والفيصلي يبحث عن انتصاره الأول أمام الهلال

لا يزال الفيصلي يبحث عن فوزه الأول على الهلال منذ لقائهما الأول قبل ما يزيد عن عقد من الزمان، وحتى الآن لم يخرج العنابي إلا بنقطتين من تعادلين في الموسمين الأخيرين مقابل 18 هزيمة تجرعها القادمون من مدينة حرمة "شمال الرياض".

وبعدما كانت مباراته الأولى تاريخياً أمام الهلال أواخر 2006 تسير نحو التعادل السلبي في نقطة تاريخية للفريق الصاعد حينها، وفاجأ المتابعون بالفوز على النصر برباعية ثقيلة، أحرز ياسر القحطاني هدفاً من ركلة ثابته في الدقيقة الأخيرة منحت الأزرق النقاط الثلاث.

وخسر الفيصلي 5 مباريات في بطولتي كأس الملك وولي العهد، مقابل 13 مباراة، واحتاج إلى الانتظار 8 أعوام منذ تلك المواجهة الأولى أمام الهلال لتحقيق أول نقطة على حساب الفريق العاصمي.

وطوال تلك الفترة، خسر الفيصلي 9 مباريات على ملعب مدينة الملك سلمان بالمجمعة، بينما حقق تعادله التاريخي الأول مع الهلال في ذلك الملعب عندما سجل الأردني خليل بني عطية هدف التعادل المتأخر في مباراة الدور الأول من موسم 2014-2015 وهي التي انتهت بهدفين لمثلهما.

ويعود آخر هدف للفيصلي في شباك الهلال إلى مايو 2015 عندما سجل مهاجمه أشرف نعمان ركلة جزاء في المرمى الأزرق مقابل 3 أهداف عن طريق ناصر الشمراني، وبعدها لعب الفريقان 3 مباريات لم تهتز خلالها شباك الهلال مقابل 5 أهداف زرقاء ولجت المرمى العنابي.