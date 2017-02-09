النصر يبحث عن انتصار جديد على حساب الوحدة

يسعى النصر إلى مواصلة انتصاراته حينما يستضيف الوحدة على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في حين يبحث الشباب عن تضميد جراحه على حساب ضيفه الخليج في المرحلة 18 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وعلى ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض يسعى النصر لمواصلة انتصاراته والمحافظة على المركز الثالث حينما يستضيف الوحدة المتعثر.

واستعاد النصر توازنه بفوزه على مضيفه الخليج 3-صفر، في المرحلة الماضية، عقب الخسارة من القادسية 3-2 في المرحلة 16.

وسيبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب النصر مشواره مع الفريق اعتباراً من هذا اللقاء بعد استلامه المهمة رسمياً خلفاً للكرواتي المستقيل زوران ماميتش.

وفي المقابل يبحث الوحدة المتعثر عن الخروج بأي نتيجة ايجابية كونه يحتل المركز الأخير برصيد 13 نقطة وبفارق الاهداف عن الخليج قبل الأخير.

وتلقى الوحدة هزيمته 12 هذا الموسم بخسارته أمام ضيفه الفيصلي 1-صفر في المرحلة السابقة ليتراجع إلى المركز الأخير.

وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض يأمل الشباب في تضميد جراحه حينما يستضيف الخليج.

وابتعد الشباب عن الانتصارات خلال المرحلتين السابقتين بعد تلقيه خسارتين متتاليتين أمام مضيفيه أهلي جدة 3-1 والتعاون 2-صفر ليبقى في المركز الخامس برصيد 25 نقطة.

وفي المقابل يعيش الخليج أوضاعاً حرجة بعدما تراجع الفريق الى المركز قبل الأخير برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن الوحدة متذيل الترتيب بعد خسارته من ضيفه النصر 3-صفر في المرحلة السابقة.