فيفا يؤكد: الشباب ممنوع من تسجيل الهواة

رفض اتحاد القدم السعودي تسجيل لاعبي الشباب الجدد محمد القرني، خالد كعبي وفهد غازي، بعد استفساره من نظيره الدولي "فيفا" حول إمكانية قيد اللاعبين كهواة، رغم منع الشباب من التسجيل في فترة الانتقالات الشتوية الماضية بسبب قضية مستحقات الأردني طارق خطاب.

وتعاقد الشباب مع الثلاثي الهلالي السابق القرني، كعبي وفهد غازي عقب حصولهم على مخالصات مالية من ناديهم قبل نحو اسبوعين على أن يقيدهم كلاعبين هواة خلال ما تبقى من الموسم الحالي.

وبحسب مصادر "العربية.نت" فإن إدارة الشباب استفسرت من اتحاد القدم السعودي عن إمكانية تسجيل اللاعبين رغم العقوبة المفروضة عليه، وبدوره سأل الاتحاد السعودي فيفا عن مدى مشروعية ذلك، إلا أن الأخير أكد بأن منع الشباب من التسجيل يعتبر منعاً باتاً وينطلق على المحترفين والهواة.

ولا يشمل منع تسجيل الهواة الأندية الأخرى التي لم تقدم كشوفات رواتب لاعبيها إلى لجنة الاحتراف أو تسدد القضايا العالقة تجاهها في غرفة فض المنازعات باتحاد القدم السعودي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد منع نادي الشباب من تسجيل اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بسبب عدم دفعه مستحقات المدافع الأردني طارق خطاب البالغة 100 ألف دولار.