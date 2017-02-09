كارتيرون: أتمنى الاستمرار مع النصر حتى "العالمية"

‬‬تمنى باتريس كارتيرون مدرب النصر الجديد استمراره مع فريقه حتى يتوج بلقب دوري أبطال آسيا، مؤكداً بأنه سيجعل جميع لاعبي الفريق في أتم جهوزية.

وقال مدرب مازيمبي السابق قبل مواجهة الوحدة: النصر فريق كبير ولدى طموح في قيادته ليس في منافسات هذا الموسم بل أتمنى أن استمر مع الفريق حتى يعود بطلاً للقارة الآسيوية، وهو قادر على تحقيق ذلك في أقرب مشاركة آسيوية له، وهذا بفضل ما يملكه من عناصر مميزة تضم الخبرة والحيوية والمهارة والابداع الكروي، وبالطبع لن نحقق ما نريده من نتائج إلا بالعمل ثم العمل.

وأضاف: أمامنا مرحلة مهمة في منافسات هذا الموسم، وهذا يتطلب منا الحفاظ على توازن وتركيز الفريق لنحقق ما نريد في كل مباراة.

وشدد باتريس على أنه سيهتم بجميع عناصر الفريق، وزاد: سأجعلهم جميعاً في جاهزية تامة، فأنا شاهدت العديد من المباريات للفريق لدي فكرة كاملة عن جميع اللاعبين.

وعن مباراة الفريق أمام الوحدة، قال كارتيرون "نحن نحترم أي خصم نلاعبه ونثق بقدراتنا وامكانياتنا لحسم المباراة، شاهدت للوحدة عدة مباريات وتعرفت عليهم بصورة كاملة. إنه فريق جيد يعتمد في الكثير من نتائجه على الكرات الثابتة، لن نسمح لهم بمفاجئتنا. هدفنا تحقيق النقاط الثلاث لنواصل الخطى في المنافسة على اللقب.

