اتحاد جدة في مهمة صعبة أمام التعاون

يتطلع اتحاد جدة إلى إبقاء حظوظه قائمة في المنافسة على لقب دوري جميل السعودي حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على التعاون في المواجهة التي يحتضنها ستاد الملك عبدالله بالقصيم، في حين يسعى الفتح الى مواصلة انتفاضته حينما يستضيف الاتفاق في المرحلة 18 من المسابقة.

وعلى ستاد الملك عبدالله ستكون مهمة الاتحاد صعبة حينما يواجه مضيفه التعاون المنتشي بانتصاراته الأخيرة.

ويأمل الاتحاد في تعويض خسارته الثقيلة التي مني بها من أمام غريمه التقليدي الأهلي 4-1 في المرحلة السابقة والتي أبعدته عن المتصدر الهلال بفارق 9 نقاط إذ يحتل المركز الرابع برصيد 35 نقطة.

ولن يكون بمقدور التشيلي سييرا مدرب الاتحاد الاستعانة بالمدافعين بدر النخلي وعوض خريص في المباراة لغيابهم القسري بسبب الإيقاف، إلا أنه انتشى بعودة الثنائي الكويتي فهد الانصاري بعد شفاءه من الاصابة والمصري محمود عبدالمنعم "كهربا" الذي شارك في التدريب الأخير عقب انتهاء مهمته مع منتخب بلاده الذي حب وصيفاً في كأس إفريقيا.

وعلى العكس بدخل التعاون المباراة وهو منتشي بعد انتصاراته الأخيرة التي حققها في الدوري على حساب ضيفه الشباب 2-صفر وعلى غريمه التقليدي الرائد 1-صفر في ثمن نهائي كأس الملك يوم الثلاثاء الماضي.

ومن المتوقع أن يزج الروماني جالكا بالثنائي السوري جهاد الحسين والروماني سان مارتن في القائمة الاساسية بالاضافة الى المهاجم الجديد الفرنسي الحسن ندياي الذي شارك لأول مرة في الشوط الثاني أمام الرائد.

ويحتل التعاون المركز السابع برصيد 21 نقطة وبفارق المواجهات المباشرة أمام الاتفاق السادس، وبفارق نقطة عن القادسية الثامن.

وعلى ستاد الأمير سعود بن جلوي بالأحساء يسعى الفتح الى مواصلة انتفاضته حينما يستضيف الاتفاق المتعثر.

ونجح الفتح بتحقيق فوزين متتاليين في المرحلتين السابقتين أمام الفيصلي 1-صفر وأمام الرائد 3-1 ليبتعد عن المركز الأخير لأول مرة هذا الموسم منذ 11 مرحلة متتالية ليتقدم الى المركز 12 برصيد 14 نقطة وبفارق نقطة عن متذيلي الترتيب الوحدة والخليج.

ويدخل الفتح المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما توج بطل الدوري موسم 2012-2013 مجهوده بحجز مقعده بدوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه عقب فوزه على ضيفه ناساف الأوزبكي 1-صفر في الملحق الآسيوي يوم الثلاثاء الماضي.

وفي المقابل يبحث الاتفاق عن تضميد جراحه والعودة الى سكة الانتصارات التي ابتعدت عن الفريق في المراحل السبع الماضية.

وفشل الاتفاق في تحقيق أي فوز في المراحل السبع الماضية إذ تلقى خمس خسائر من أمام الاتحاد والأهلي والنصر والهلال والباطن وتعادل أمام القادسية والشباب ليبقى في المركز السادس برصيد 21 نقطة وبفارق المواجهات المباشرة أمام التعاون وفارق نقطة عن القادسية الثامن.