الشباب يواصل مسلسل إهدار النقاط بتعادله مع الخليج

واصل الشباب مسلسل اهدار النقاط بعد تعادله أمام ضيفه الخليج 1-1 على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض في المرحلة 18 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وفشل الشباب في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي بعد تلقيه خسارتين أمام أهلي جدة 3-1، وأمام التعاون 2-صفر في المرحلة السابقة، ليرتفع رصيده إلى 26 في المركز الخامس.

في حين أصبح الخليج في وضع صعب اذ يحتل المركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة بفارق نقطة عن الوحدة متذيل الترتيب.

ولم يشهد الشوط الأول فرصاً خطيرة لكلا الفريقين مع أفضلية للخليج الذي استحوذ على الكرة.

وفي الشوط الثاني نشط الخليج مطلع الشوط الثاني ونجح مهاجمه البرازيلي جاديسون دوس سانتوس بافتتاح التسجيل عند الدقيقة 59 حينما ارتقى لعرضية زميله عبدالاله بخاري وحول الكرة برأسه.

وفرض الشباب سيطرته بعد هدف الخليج وكاد قائده حسن معاذ أن يسجل هدف التعادل بعد تصديه لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية ذهبت فوق عارضة الحارس مسلم آل فريج.

وعند الدقيقة 78 نجح الجزائري محمد بن يطو بتسجيل التعادل عن طريق ركلة جزاء تسبب بها مواطنه جمال بلعمري.

وحاول الشباب اقتناص هدف ثان في الدقائق العشر الأخيرة إلا أن دفاع الخليج نجح بتأمين شباك حارسهم مسلم آل فريج لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.