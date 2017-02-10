الفريدي ينقذ النصر من السقوط في فخ الوحدة

اقتنص النصر ثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه الصعب على ضيفه الوحدة 2-1 على ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض في المرحلة 18 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

ولم يشهد الشوط الأول فرصاً كثيرة للنصر على الرغم من سيطرته، إلا أن هجماته لم تشكل خطراً كبيراً على مرمى الحارس عبدالله العراف بسبب التنظيم الدفاعي المميز للضيوف.

وسنحت فرصة خطيرة وحيدة للنصر في الشوط الأول وتحديداً للاعبه الكرواتي مارين توماسوف الذي سدد كرةً قوية تصدى لها الحارس عبدالله العراف بصعوبة.

ومع مطلع الشوط الثاني أجرى الفرنسي باتريس كارتيرون تغييره الأول بدخول البارغوياني فيكتور أيالا بديلاً للاعب عبدالرحمن الدوسري.

وكاد الوحدة أن يفتتح التسجيل بعد مرور خمس دقائق من انطلاق الشوط الثاني بعد تلقي مهاجمه مختار فلاتة تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله عبدالاله المالكي ليواجه المرمى ويسدد الكرة في الشباك الجانبية.

ورد النصر على هجمة الوحدة وكاد لاعبه الاوروغوياني أيالا أن يفتتح التسجيل حينما حول ركلة ركنية بذكاء نحو مرمى الوحدة إلا أن الحارس عبدالله العراف أبعدها في اللحظة الأخيرة.

وعند الدقيقة 65 تمكن مهاجم الوحدة مختار فلاتة من تسجيل هدف السبق بعدما حول عرضية زميله المصري أحمد مجدي بقدمه في شباك الحارس عبدالله العنزي.

وكاد مدافع النصر عبدالله مادو أن يعيد فريقه إلى المباراة حينما ارتقى لعرضية زميله البارغوياني أيالا وحول الكرة برأسه لتجد الحارس عبدالله العراف الذي أبعدها بصعوبة.

وسنحت فرصة ثمينة للوحدة لتعزيز تقدمه حينما تلقى لاعبه المصري أحمد مجدي تمريرة داخل منطقة الجزاء ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أن الحارس عبدالله العنزي الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 81 نجح مدافع النصر عبدالله مادو بتسجيل هدف التعادل بعدما حول عرضية زميله البارغوياني أيالا بقدمه في شباك الحارس عبدالله العراف.

وكثف النصر ضغطه في الدقائق الخمس الأخيرة في حين اعتمد الوحدة على الهجمات المرتدة وكاد أن يحرج النصر بهدف ثانٍ حينما حول لاعبه المصري أحمد مجدي عرضية زميله مهند الفارسي بقدمه في شباك الحارس عبدالله العنزي إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وعند الدقيقة 89 تمكن لاعب النصر أحمد الفريدي من تسجيل الهدف الثاني لفريقه بعدما اخترق دفاع الوحدة ووضع الكرة في شباك الحارس عبدالله العراف.

وفي الوقت بدل الضائع أهدر الاوروغوياني ليما لاعب الوحدة هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من خلف المدافعين من زميله مهند الفارسي ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أن الحارس عبدالله العنزي أنقذ فريقه بتصديه للكرة.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 38 نقطة في المركز الثالث وبفارق نقطتين عن أهلي جدة الوصيف، وبقي الوحدة على رصيده السابق 13 نقطة في المركز الأخير.

