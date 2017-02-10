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المرزوقي يطلب من الأهلاويين نسيان هزيمة القادسية

المصدر: العربية.نت
المرزوقي مع غروس قبل بداية تمرين سابق
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طالب أحمد المرزوقي رئيس أهلي جدة من لاعبي فريقه تجاوز ماحدث في المباراة الماضية أمام القادسية والعودة أقوى لحصد نقاط المباريات المقبلة في الدوري.

وخسر الأهلي من القادسية 4-1 يوم الخميس في الجولة الثامنة عشر من الدوري.

وأكدالمرزوقي أن الأهلي مازال في المنافسة ويمتلك العناصر والإمكانات التي تؤهله لتصدر الدوري وتحقيق الانتصارات المتتالية، مشيرا إلى ضرورة إسعاد الجماهير الغالية التي ساندت الفريق وتحقيق التأهل إلى دور الثمانية في مسابقة خادم الحرمين الشريفين الاثنين المقبل أمام القادسية والتقدم خطوة مهمة في طريق المحافظة على لقب البطولة

ويلتقي النادي الاهلي مع النصر يوم الجمعة المقبل في الجولة 19 من الدوري.

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#أهلي جدة, #أحمد المرزوقي, #كريستيان غروس

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