ستيوا الروماني يتقدم بشكوى جديدة ضد اتحاد جدة

أضاف الرومان شكوى جديدة إلى ملف اتحاد جدة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم بعدما تقدمت إدارة نادي ستيوا بوخارست بخطاب لفيفا تطلب من خلاله الحصول على مبلغ 500 ألف يورو تمثل قيمة انتقال الثنائي لوسيان سان مارتين ولوكاس زوكالا إلى النادي السعودي قبل عامين.

ولعب لوسيان سان مارتين مع اتحاد جدة حتى نهاية الموسم الماضي، بينما خالصت إدارة إبراهيم البلوي المدافع البولندي لوكاس زوكالا صيف 2015.

وقال فاليري أرغاسيالا رئيس النادي الروماني لـ"العربية.نت": تقدمنا بشكوى جديدة ضد النادي السعودي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم نطالب من خلالها بالحصول على 500 ألف يورو (مليوني ريال سعودي) التي تمثل قيمة التنازل عن ما تبقى من عقدي سان مارتين وزوكالا قبل نحو عامين، ولم نحصل عليها رغم المخاطبات التي أرسلناها لاتحاد جدة نطلبهم تسديد أموالنا.

وزاد رأس الهرم في ستيوا بوخارست: شخصياً بعثت أكثر من 5 خطابات لإدارة الاتحاد، أذكرهم بالمبلغ، وأن موعد استحقاقه حل منذ فترة طويلة، لكن لم يصلني رد منهم، ومنذ شهرين بعثت خطابي الأخير لهم، وذهبت بعدها إلى فيفا لتحصيل الأموال.

وتعرض اتحاد جدة إلى عقوبة خصم 3 نقاط من رصيده في دوري جميل للمحترفين أواخر العام الماضي بسبب قضية انتقال الأرجنتيني داميان مانسو قبل 9 أعوام، بينما تعمل إدارته إلى جانب المحامي الإسباني خوان كريسبو لإغلاق ملف القضايا المرفوعة ضد النادي التسعيني لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم خوفاً من تعرضه إلى عقوبة انضباطية جديدة.