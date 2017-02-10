محمد النويصر: أزمة الشباب كبيرة.. سيكون من أندية الوسط

يعتقد محمد النويصر نائب رئيس نادي الشباب السابق أن ناديه سيكون من أندية الوسط خلال المواسم المقبلة، مؤكداً بأنه كان يتوقع حدوث هذه الأزمة التي وصفها بـ"الكبيرة".

وقال النويصر، ضيف برنامج "في المرمى": كنت أتوقع هذه الأزمة، والحقيقة أظن بأن النادي سيكون من أندية الوسط خلال المواسم الـ3 المقبلة، لكن هذه حالة حدثت أكثر من مرة في تاريخ نادي الشباب، وعاد بعدها بأفضل حال.

وزاد: كل إدارات الشباب استلمت النادي وهو مديون، أنا أعتقد إدارة عبدالله القريني جزء من الحل وضد تغييرها في منتصف الموسم وأتمنى دعمها حالياً. معترفاً بأن أزمة الشباب المالية كبيرة لكنها أقل من أزمة ناديين سعوديين.

واستغرب النويصر رفض إدارة ناديه بيع عقود اللاعبين، وأتبع: أنا من أنصار بيع عقود اللاعبين خصوصاً إذا كان الفريق يملك أكثر من لاعب بديل.

وأكد نائب رئيس اتحاد القدم السابق عقد اجتماع شرفي لمناقشة وضع الشباب ووضع حلول له، وقال: هناك تحركات لعقد اجتماع شرفي، لكن ربما يتأخر حتى عودة الأمير خالد بن سلطان من السفر، ومن يعتذر عن الحضور أعتقد بأنه ابتعد عن الشباب.