فيصل بن تركي: تعاقد "الكبار" مع بدلاء النصر دليل تفوقنا

أكد الأمير فيصل بن تركي رئيس النصر أن فريقه يسير على الطريق الصحيح، بعدما بدأت الأندية تهدف للتعاقد مع لاعبي دكة البدلاء الصفراء على حسب تعبيره، في إشارة إلى انتقال عوض خميس إلى الهلال وربيع سفياني إلى اتحاد جدة.

وقال رئيس النصر: نحن في عصر الاحتراف وبالتالي انتقال عوض أمر طبيعي، نحن قدمنا له عرضاً للتجديد لكنه رفضه، واستبعاده عن المباراة كان لسبب منطقي وهو صعوبة تقبل الجمهور لعبه بعد يوم من توقيعه مع المنافس التقليدي.

وأشار رئيس النادي الأصفر إلى أن إدارته لا زالت تتفاوض مع المهاجم حسن الراهب على تمديد عقده الذي ينتهي الصيف المقبل.