أهلي جدة يرد اعتباره أمام القادسية في شوط واحد

رد أهلي جدة اعتباره أمام مضيفه القادسية حينما أقصاه من كأس الملك بفوزه عليه 3-1 في الدور ثمن النهائي في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر، ليحجز مقعده في الدور ربع النهائي للمسابقة.

واحتاج الأهلي إلى شوط وحيد لكي يرد اعتباره من القادسية الذي هزمه 4-1 يوم الخميس الماضي في المرحلة 18 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وسنحت أولى الفرص الاهلاوية بعد مرور 4 دقائق حينما تلقى مهاجمه سلمان مؤشر تمريرة من زميله السوري عمر السومة ليواجه المرمى ويسدد الكرة لتجد الحارس فيصل مسرحي الذي تصدى لها بصعوبة.

ونتظر الأهلي حتى الدقيقة 19 حينما نجح لاعبه حسين المقهوي الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس فيصل مسرحي.

ورد القادسية سريعاً وبعد مرور 3 دقائق فقط بعدما تصدى مهاجمه البرازيلي بيسمارك فيريرا الذي تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء، وسدد كرةً قوية لم ينجح معها الحارس ياسر المسيليم بالتصدي بها لتسكن الشباك.

وعند الدقيقة 36 رجح السوري عمر السومة كفة فريقه الأهلي حينما نجح بتسجيل الهدف الثاني بعد متابعته لكرة عائدة من حارس القادسية فيصل مسرحي ليضع الكرة في الشباك.

وعزز الأهلي تقدمه بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 42 عن طريق لاعبه العراقي سعد الأمير من ركلة جزاء نفذها بنجاح في شباك القادسية.

وفي الشوط الثاني انخفض رتم المباراة وكاد السوري عمر السومة أن ينهي الأمور مبكراً بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله عمر السومة ليواجه المرمى إلا أن تسديدته وجدت الحارس فيصل مسرحي الذي تصدى لها.

وعند الدقيقة 78 سنحت فرصة ثمينة للقادسية لتسجيل هدف تقليص الفارق حينما حصل لاعبه البرازيلي التون خوزيه على ركلة جزاء بعد تعرضه لإعاقة داخل منطقة الجزاء من مدافع الأهلي سعيد المولد، ليتقدم لها اللاعب نفسه ويسددها خارج الخشبات الثلاث.

وبهذه النتيجة سيواجه الأهلي في الدور ثمن النهائي الفائز من مواجهة وج "درجة أولى" أمام ضيفه هجر "درجة أولى" على ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة.