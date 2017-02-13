إدارة الوحدة تقدم 5 آلاف تذكرة للجماهير في مباراة الاتفاق

قدمت إدارة الوحدة 5 آلاف تذكرة مجانية لجماهير فريقها في مباراة الاتفاق الهامة نهاية الأسبوع الجاري، في محاولة لإنعاش مدرجها ودعم الفريق في المرحلة الحالية.

وقالت إدارة الوحدة في بيان: إيماناً من إدارة النادي بالدور المهم الذي تقوم به جماهير الوحدة في مسيرة الفريق، وأهمية حضورهم في المدرجات لدعم اللاعبين، فقد تكفلت إدارة النادي بتوفير 5000 تذكرة للجماهير في مباراة الاتفاق التي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز في الشرائع مع توفير باصات لنقلهم إلى مقر الملعب.

ويحتل الوحدة المركز الأخير في ترتيب أندية دوري المحترفين السعودي، مع بقاء 8 جولات على نهاية المنافسة، برصيد 13 نقطة .