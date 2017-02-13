الشباب يبحث إسقاط "الثلاثي".. وإعادته الموسم المقبل

تتجه إدارة الشباب إلى إسقاط الثلاثي محمد القرني وخالد كعبي وفهد غازي من كشوفاتها هذا الموسم ليتسنى لهم ممارسة كرة القدم في أحد الأندية حتى نهاية الموسم قبل العودة من جديد إلى صفوف الفريق.

وتعاقدت إدارة الشباب مع ثلاثي الهلال السابق بعد نهاية فترة الانتقالات الشتوية بعقود تتراوح بين عام ونصف وحتى 3 أعوام ونصف.

وكشفت مصادر "العربية.نت" أن إدارة الشباب بدأت التفكير بهذه الخطوة عقب تلقيها خطاباً من اتحاد القدم السعودي يفيد بمنعها من تسجيل أي لاعب هاو كان أم محترفا حتى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بسبب العقوبة المفروضة عليها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم على خلفية عدم تسديد مستحقات المدافع الأردني طارق خطاب الذي مثل الفريق موسم 2014-2015.

وزادت المصادر: وقع كعبي، القرني وفهد غازي عقوداً احترافية تبدأ مع بداية الموسم المقبل، وبالتالي فإنهم يستطيعون الانتقال إلى أي ناد بنظام الهواية حتى نهاية الموسم وانتهاء العقوبة المفروضة على النادي، حتى لا يفقدوا حساسية المباريات الرسمية بسبب الابتعاد الطويل عن لعب كرة القدم، وبالتالي يكون الثلاثي جاهزاً لتمثيل الشباب في الموسم المقبل.

ولم تبرم إدارة الشباب أي صفقة انتقال بخلاف القرني وغازي وكعبي، وأعادت سيف الحشان إلى تمثيل الفريق بدلاً من الأوروغوياني ريباس، وفي المقبل ترك البرازيلي هيبيرتي فيرنانديز الفريق احتجاجاً على مستحقاته المتأخرة، وانتقل بدر السليطين إلى الرائد، فيما أبرم الدوليان وليد عبدالله ومحمد العويس عقدين مع النصر وأهلي جدة.