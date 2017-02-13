"الكتف" يغيب الشمري أسبوعين عن التعاون

أعلن التعاون غياب حارسه فهد الشمري لمدة أسبوعين بسبب إصابته بالكتف في مباراة اتحاد جدة الماضية والتي خسرها بهدفين مقابل هدف.

وأضطر الروماني كونستانتين غالكا مدرب التعاون إلى سحب الشمري مطلع الشوط الثاني بسبب إصابته والزج بزميله سلطان الغامدي.

وقالت إدارة التعاون في خبر عبر حسابها الرسمي على "تويتر": أظهرت الفحوصات و الأشعة التي خضع لها فهد الشمري عن تعرضه لتمزق في عضلة الكتف من الدرجة الأولى يحتاج معه للراحة والعلاج لمدة أسبوعين.

وذاد الشمري عن مرمى التعاون في 15 مباراة دورية خلال الموسم الجاري استقبل خلالها 19 هدفاً.