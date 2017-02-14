أنمار وكعكي يظهران في تدريبات اتحاد جدة بعد غياب طويل

ظهر أنمار الحائلي وأحمد كعكي عضوا شرف اتحاد جدة في تدريبات الفريق للمرة الأولى منذ انقطاعهما عن المشهد الاتحادي منتصف الموسم الماضي.

وبرز الشرفيان الشابان كداعمين لإدارة إبراهيم البلوي السابقة، لكنهما اختفيا عن المشهد الاتحادي منذ مطلع العام الماضي ولم يعد لهما وجود ملحوظ بالقرب من إدارة البلوي في نهاية فترتها الموسم الماضي وإدارتي أحمد مسعود وحاتم باعشن في الموسم الحالي.

وحضر عضوا الشرف لتدريبات الاتحاد، لدعم اللاعبين قبل خوض مباراة الشباب في الرياض نهاية الأسبوع الجاري ضمن مباريات الجولة 19 من دوري المحترفين السعودي.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 38 نقطة وبفارق 8 نقاط عن المتصدر الهلال.