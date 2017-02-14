أهلي جدة يطالب بتعيين حكام أجانب لكافة مبارياته

أعلنت إدارة أهلي جدة عبر بيان رسمي رغبتها بتكليف طواقم تحكيم أجنبية لجميع مباريات فريقها الدورية ومسابقة كأس الملك حتى نهاية الموسم، مع تكفلها بكافة التكاليف المالية في حال استضافة المباراة أو كان الفريق ضيفاً خارج جدة.

وقالت إدارة الأهلي في بيانها: وضحنا موقفنا من التحكيم المحلي في عدة أحداث سابقة، وهذا ليس تشكيكاً في الحكم المحل، إنما في قدراته مع كامل الاحترام للأشخاص، ولهذا تود إدارة الأهلي رغبتها بتكليف طواقم تحكيم أجنبية في جميع المباريات القادمة على أن يكون الحكام الاجانب من ذوي الكفاءة، وستتكفل الإدارة بكافة التكاليف المالية سواء في جدة أو خارجها.

وطالبت إدارة الأهلي في بيانها بتطوير الحكام المحليين، وزادت: نتمنى من لجنة الحكام، ورئيسها مرعي عواجي الذي عمل كمساعد لهاورد ويب تطوير الحكم المحلي بما يتناسب مع قوة المنافسات المحلية من خلال التأهيل والانتدابات الخارجية للوصول إلى الهدف المنشود.

ويحتل الأهلي وصافة الدوري السعودي بفارق 4 نقاط عن الهلال، متصدر الترتيب، وبلغ مساء الإثنين ربع نهائي كأس الملك بعد تجاوزه القادسية 3-1.