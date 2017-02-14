اتحاد القدم يعتذر عن تقديم مواجهة النصر والنهضة

اعتذر اتحاد القدم السعودي عن تقديم مواجهة كأس الملك بين النصر والنهضة في ثمن نهائي كأس الملك إلى الساعة 6.20 مساء بدلاً من موعدها المحدد سابقاً بـ7.55 م.

وقالت إدارة النصر عبر حساب النادي الرسمي على "تويتر": تلقى نادي النصر خطاباً من الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم يفيد باعتذار الاتحاد ممثلاً بلجنة المسابقات عن تقديم موعد بداية مباراة النصر والنهضة ضمن دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشرفين، والمقرر إقامتها عند الساعة 7،55 مساء من يوم الخميس 26 جمادى الأول.

وتأهل النصر إلى ثمن النهائي بعد تجاوز الفيحاء، بينما صعد النهضة عقب فوزه على نجران بهدف.