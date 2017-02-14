الهلال يلغي فكرة لحاق الراهب بعوض خميس

تراجعت إدارة الهلال عن فكرة استقطاب حسن الراهب مهاجم غريمها التقليدي النصر، بعدما بدأت في الأيام الماضية التواصل معه لضمه إلى الفريق عقب دخوله الفترة الحرة من عقده مع ناديه الحالي.

وقالت مصادر "العربية.نت" إن إدارة الهلال تواصلت مع الراهب عقب دخوله الفترة الحرة لمعرفة ما إذا كان لديه الرغبة بالانتقال إلى الفريق الأزرق على غرار زميله عوض خميس، الذي وقع عقداً رسمياً مع الهلال أواخر الأسبوع الماضي عقب أقل من أسبوعين على دخوله الفترة الحرة من عقده مع النصر.

وبحسب المصادر فإن الراهب طلب من إدارة الهلال تأجيل النقاش حول هذا الأمر حتى نهاية أواخر الشهر الحالي لمعرفة ما إذا كان سيصل إلى اتفاق نهائي مع إدارة الأمير فيصل بن تركي على استلام مستحقاته المتأخرة التي تقارب 5 ملايين ريال خلال المدة المذكورة قبل الدخول في مفاوضات مع أندية أخرى لكن إدارة الهلال صرفت النظر عن فكرة التعاقد مع حسن الراهب عقب تألق السوري عمر خريبين ووجود توجه هلالي للتفاوض مع نادي الظفرة الإماراتي على شراء عقده عقب نهاية الموسم.

وكان الراهب قد عقد اجتماعاً مع إدارة النصر نهاية الأسبوع الماضي لبحث أمر تجديد عقده لفترة مقبلة، وجدد المهاجم البالغ من العمر 33 عاماً تمسكه بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة دفعة واحدة، رافضاً فكرة جدولتها على دفعات بشكل قاطع، رغم رضاه على الرقم الذي قدمته إدارة الأصفر لتمديد تعاقده مع النادي لعامين مقبلين.

وينتهي عقد الراهب مع النصر في يوليو المقبل، بعدما مدد عقده السابق لمدة 3 أعوام أعقاب تتويج النصر ببطولة دوري المحترفين 2013-2014.