عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة سعودية

لاعبو الفتح يشترون تذاكر مجانية لجماهيرهم

المصدر: العربية.نت
لاعبو الفتح يحتفلون مع جماهيرهم عقب التأهل إلى دوري أبطال آسيا
رابط مختصر

قدم لاعبو الفتح تذاكر مجانية لجماهير ناديهم في مواجهة الفريق الدورية أمام التعاون مساء الخميس، بعدما اشتروا كافة تذاكر الدرجة الثانية في ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.

وكتب حساب نادي الفتح على "تويتر": أتت هذه الخطوة تقديراً من لاعبي الفريق تجاه الجمهور الذي وقف معه خلال الفترة الماضية وتفاعل في المباريات السابقة، وهو ما انعكس على نتائج الفريق في آخر الجولات.

وتعادل الفتح في آخر مباراة أمام الاتفاق 2-2، كما تأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، ويحتل المركز 12 في الدوري برصيد 15 نقطة.

كلمات دالّة

#الفتح, #التعاون, #دوري أبطال آسيا

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر