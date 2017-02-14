لاعبو الفتح يشترون تذاكر مجانية لجماهيرهم

قدم لاعبو الفتح تذاكر مجانية لجماهير ناديهم في مواجهة الفريق الدورية أمام التعاون مساء الخميس، بعدما اشتروا كافة تذاكر الدرجة الثانية في ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.

وكتب حساب نادي الفتح على "تويتر": أتت هذه الخطوة تقديراً من لاعبي الفريق تجاه الجمهور الذي وقف معه خلال الفترة الماضية وتفاعل في المباريات السابقة، وهو ما انعكس على نتائج الفريق في آخر الجولات.

وتعادل الفتح في آخر مباراة أمام الاتفاق 2-2، كما تأهل إلى دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، ويحتل المركز 12 في الدوري برصيد 15 نقطة.