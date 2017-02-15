اتحاد جدة يفاوض فهمي القيصومة لتعزيز حراسته

دخل الاتحاديون في مفاوضات جادة مع أحمد الفهمي حارس مرمى القيصومة "درجة أولى" للانتقال إلى ناديه بعد دخوله الفترة الحرة من عقده مع نادي الشمال الشرقي الشهر الماضي.

ووقع الفهمي، حارس الوحدة السابق، عقداً لمدة موسم يحمي من خلاله مرمى القيصومة في الدرجة الأولى، وينتهي العقد في آخر أيام مايو المقبل.

وكشفت مصادر "العربية.نت" أن الاتحاديين فتحوا خط مفاوضات اللاعب عقب دخوله الفترة الحرة لينتقل إلى صفوف النادي الجدّاوي بعد نهاية عقده، كون دخول الفترة الحرة تزامن مع نهاية فترة الانتقالات الشتوية التي سجلوا فيها ربيع سفياني كلاعب هاو.

ووصل الطرفان إلى مرحلة جيدة من التفاوض، واتفقوا على أغلب الخطوط العريضة، على أن يستكملوا ما تبقى منها في الأيام المقبلة.

وإزاء ذلك، قال أحمد الفهمي لـ"العربية.نت": عرفت أن هناك عروضاً مقدمة من أندية دوري المحترفين، لكن وكيل أعمالي طلب مني التركيز في الملعب خلال ما تبقى من دوري الدرجة الأولى، وبعدها لكل حادث حديث.

وظهر الفهمي (26 عاماً) بشكل جيد في مباريات دوري الدرجة الأولى الذي يحتل به فريق القيصومة السابع وبفارق 9 نقاط عن المتصدر أحد، قبل 10 جولات من نهاية المسابقة، كما قدم مستويات متميزة أمام الهلال في ثمن نهائي كأس الملك أمام الهلال والذي خسره فريقه 2-1.

وبدأ الفهمي مشواره كلاعب في صفوف الوحدة، وشارك معه الموسم الماضي في 11 مباراة دورية، لكنه اختلف مع إدارة النادي حول بعض التفاصيل المالية وغاب عن ممارسة كرة القدم منذ ديسمبر 2015، وحتى توقيعه مع القيصومة بعد صعوده إلى الدرجة الأولى.