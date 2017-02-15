الرباط الصليبي ينهي موسم البوليفي دوك مع الاتفاق

ازدادت مصاعب خوان كارلوس غاريدو مدرب الاتفاق بعدما كشفت الفحوصات الطبية عن تعرض المهاجم البوليفي ياسماني دوك إلى قطع جزئي في رباطه الصليبي.

وبحسب موقع الاتفاق الرسمي فإن دوم تعرض إلى إلتواء في ركبته خلال تدريبات الفريق، وتبين بعد الفحوصات أنه تعرض إلى قطع جزئي في الرباط الصليبي الأمامي وقطع في الغضروف الخارجي للركبة مما يعني غيابه عن تمثيل الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

ولعب دوك 119 دقيقة بقميص الاتفاق هذا الموسم، بدأها بمواجهة الهلال في الدمام، وخاض مباراة الباطن خارج الديار، وخرج منها مصاباً في الدقيقة 42.