الهلال والخليج.. بين تعزيز صدارة وهروب من القاع

يتطلع الهلال إلى الابتعاد بصدارته حينما يستضيف الخليج على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض, في حين يسعى الفتح لمواصلة حصده للنقاط حينما يستضيف التعاون, في افتتاح المرحلة 19 من دوري جميل السعودي للمحترفين.



وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد سيكون الهلال مرشحاً فوق العادة للابتعاد بصدارته بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه حينما يستضيف الخليج المتعثر.



ويتصدر الهلال ترتيب دوري جميل السعودي للمحترفين برصيد 44 نقطة وبفارق أربع نقاط عن أهلي جدة الوصيف والذي تنتظره مهمة صعبة أمام النصر يوم الجمعة في قمة مواجهات المرحلة 19 من المسابقة.



وحقق الهلال ثلاث نقاط ثمينة من أمام الفيصلي في المرحلة السابقة ليستغل تعثر منافسه أهلي جدة بخسارته الكبيرة من أمام القادسية 4-1 ليبتعد بفارق أربع نقاط عنه.



وفي المقابل ستكون مهمة الخليج صعبة للغاية كونه سيواجه المتصدر على أرضه وبين جماهيره.



وقدم الخليج أداء متذبذباً هذا الموسم إذ أن الفريق مطالب على الأقل بتحقيق نقطة كونه يحتل المركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة وبفارق نقطة عن الوحدة متذيل الترتيب.



الفتح والتعاون



وعلى ستاد الأمير سعود بن جلوي بالأحساء يسعى الفتح إلى مواصلة انتفاضته والابتعاد أكثر عن مناطق الخطر حينما يستضيف التعاون.



وقدم الفتح أداءً مميزاً في المراحل الثلاث الأخيرة بعد نجاحه بجمع 7نقاط بفوزه على فريقي الفيصلي والرائد وتعادله في الوقت القاتل أمام الاتفاق في المرحلة السابقة ليحتل المركز 12 برصيد 15 نقطة وبفارق نقطتين عن الوحدة متذيل الترتيب.

وفي المقابل يسعى التعاون لاستعادة توازنه والعودة مجدداً لسكة الانتصارات.

وتلقى التعاون خسارته التاسعة هذا الموسم في المرحلة السابقة من أمام ضيفه اتحاد جدة 2-1 ليتراجع الفريق إلى المركز الثامن برصيد 21 نقطة وبفارق نقطة عن الاتفاق والرائد أصحاب المركزين السابع والسادس.