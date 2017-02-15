جلال قادري: نحتاج إلى أكبر عدد من النقاط

شدد التونسي جلال قادري مدرب الخليج حاجة فريقه إلى جمع أكبر عدد من النقاط خلال الجولات المقبلة للهروب من قاع الترتيب، والبقاء في دوري المحترفين للموسم الرابع على التوالي.

وقال قادري قبل مواجهة الهلال دورياً في الرياض يوم الخميس: إنها مباراة صعبة بالتأكيد أمام متصدر الترتيب الذي يتسلح بعاملي الأرض والجمهور، وقد سعينا طوال الفترة الماضية بتحضير الفريق نفسياً وفنياً للمرحلة المقبلة والتي تتسم بالحسم وذلك من خلال الاجتماعات الجماعية والفردية والتركيز على كل مباراة على حدة.

وزاد حول أوضاع فريقه: سيغيب عن صفوفنا رائد الغامدي بسبب نزلة برد، وينضم إلى محمد المطوع الغائب بسبب الإصابة، ويونس عليوي الذي يقضي فترة تأهيل في قطر.