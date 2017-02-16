آخر نصراوي فاز في جدة: هدف إلتون لا يفارق ذاكرتي

مضى قرابة 10 أعوام منذ حقق النصر فوزه الدوري الأخير على الأهلي في جدة، عندما تغلب عليه في الجولة السادسة من دوري موسم 2007-2008 بثلاثية أحرزها عواد العتيبي وأحمد المبارك والبرازيلي إلتون، تحت قيادة المدرب الهولندي فوكي بوي الذي رحل بعد تلك المباراة بفترة قصيرة.

وعجز كل من إدغار بيريرا، خورخي داسيلفا "مرتين"، دراغان سكوتيتش، غوستافو كوستاس، دانييل كارينيو وراؤول كانيدا عن تحقيق الانتصار في جميع المباريات الدورية التي خاضها الأصفر ضد الأهلي في جدة في 8 مناسبات سابقة، علماً أن داسيلفا وكارينييو سبق لهما الفوز على الأهلي في بطولتي كأس الملك وكأس ولي العهد.

وقال فوكي بوي لـ"العربية.نت": إنها مباراة لا تنساها ذاكرتي، أتذكر أنني وضعت إلتون في مركز رأس الحربة الوهمي للزيادة العددية في الثلث الأخير من الملعب، ودفعت لاعبي الأطراف إلى الدخول للعمق خلف مدافعي الأهلي واستقبال التمريرات من إلتون، ونجح ذلك تماماً من الناحية التكتيكية، وكان جميع اللاعبين يلعبون كفريق واحدة، أعتقد أنه أول فوز لي مع النصر، وله طعم لا ينسى.

وزاد المدرب الهولندي الذي ترك النصر قبل نحو عقد من الزمان: اللقطة التي لا تنسى كانت الهجمة المرتدة والتي أحرز منها إلتون الهدف الثالث بطريقة فنية رائعة، كان كمالاً تكتيكياً، وما زلت أحتفظ بشريط تلك المواجهة.

وحول حاضرهما، يقول المدرب الهولندي: الفريقان أقوى من تلك الفترة بكثير، الأهلي قوي جداً على أرضه كما النصر، لكن الفارق بينهما أن النصر يعاني كثيراً في مباريات خارج الديار بخلاف البطل.